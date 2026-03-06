Trump a Zelensky: "Trova un accordo con la Russia. Putin ora è disponibile"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 06 marzo 2026 a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente esortato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a raggiungere un accordo con la Russia per mettere fine alla guerra che dura da quattro anni. Il Capo della Casa Bianca sostiene che il presidente russo Vladimir Putin è pronto a raggiungere un'intesa. "Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo", ha affermato Trump in un'intervista al magazine Politico tornando al linguaggio usato durante un teso incontro a Washington anno fa, dove lui e il vicepresidente J.D. Vance hanno pubblicamente rimproverato Zelensky. Insinuando che il presidente ucraino fosse in una posizione di debolezza e avesse bisogno di scendere a compromessi. "Ora ha ancora meno carte", ha sottolineato Trump.

Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente stanno cercando l'esperienza dell'Ucraina per contrastare i droni Shahed dell'Iran. Il presidente ucraino ha poi spiegato che diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, si sono rivolti all'Ucraina per chiedere aiuto nella difesa dai droni iraniani. Zelensky ha parlato nei giorni scorsi con i leader di Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Giordania e Kuwait di una possibile cooperazione. La Russia ha lanciato decine di migliaia di Shahed contro l'Ucraina da quando ha invaso il vicino il 24 febbraio2022. L'Iran ha risposto con lo stesso tipo di droni agli attacchi congiunti Usa-Israele