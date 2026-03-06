Iran, la guerra si allarga. Raid israeliani su Beirut, missili di Teheran su Tel Aviv

Tommaso Manni 06 marzo 2026 a

La guerra in Medio Oriente si allarga. L'esercito israeliano ha affermato che sta conducendo nuovi attacchi su Beirut, in Libano. "Le Idf hanno iniziato ad attaccare le infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah a Dahiyya, Beirut, seguiranno maggiori dettagli", ha riferito l'esercito su X. Massicci raid israeliani avevano già colpito il Libano nella notte.

L'Onu ha chiesto indagini immediate. "L'impatto devastante di questo nuovo conflitto è già sotto i nostri occhi, con i civili che pagano un prezzo dolorosamente alto", ha affermato in una nota la portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani.

In Israele intanto è risuonato l'allarme per il lancio di missili dall'Iran. I sistemi di difesa aerea sono al lavoro per intercettare il bombardamento. A Tel Aviv si è sentito il rumore delle esplosioni. Secondo le prime informazioni riportate da Times of Israel, che cita fonti mediche, non ci sono state segnalazioni di feriti. Secondo i militari israeliani sono stati lanciati pochi missili e non ci sono segnalazioni di impatti diretti nelle zone residenziali. L'attacco è stato il primo registrato dopo circa 11 ore di stop.