Iran, Trump boccia il figlio di Khamenei: "Voglio essere coinvolto nella scelta"

05 marzo 2026 a

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran? "Per me è inaccettabile", ha risposto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, escludendo il nome del figlio di Ali Khamenei dai possibili successori dell'ayatollah ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani su Teheran. "Il figlio di Khamenei per me è inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha affermato Trump in un'intervista ad Axios.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema dell'Iran, che prenderà il posto di Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani. E' quanto ha sottolineato in un'intervista ad Axios. "Stanno sprecando il loro tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come nel caso di Delcy (Rodriguez, ndr) in Venezuela", ha affermato Trump, confermando che Mojtaba Khamenei è il nome più accreditato per il ruolo di Guida Suprema.