La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della Nato

Un missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci sono vittime. Il missile è stato individuato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato i cieli di Iraq e Siria. "È stato tempestivamente ingaggiato e neutralizzato dalla difesa aerea e missilistica della Nato", fa sapere da Ankara il ministero della Difesa. "È stato accertato che l'ordigno caduto nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay, apparteneva a un munizionamento antiaereo che ha intercettato e distrutto la minaccia in volo. Non si sono verificate vittime o feriti nell'incidente. La nostra determinazione e capacità di garantire la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini sono ai massimi livelli. Pur sostenendo la stabilità e la pace nella regione, la Turchia è in grado di garantire la sicurezza del proprio territorio, indipendentemente da chi o da dove provenga la minaccia".

"Ogni misura adottata per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo sarà intrapresa con risolutezza e senza esitazione", sottolinea il ministero della Difesa. "Ci riserviamo il diritto di rispondere a qualsiasi atteggiamento ostile. Esortiamo tutte le parti ad astenersi da azioni che possano ulteriormente diffondere il conflitto nella regione. In questo contesto, continueremo a consultarci con la Nato e gli altri nostri alleati".

L'Alleanza Atlantica ha condannato l'attacco dell'Iran alla Turchia. La portavoce Allison Hart ha spiegaro che la Nato "sostiene fermamente tutti gli alleati, compresa la Turchia, mentre l'Iran continua gli attacchi indiscriminati in tutta la regione; la nostra strategia di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, anche per quanto riguarda la difesa aerea e missilistica".