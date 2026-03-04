L'Iran loda la Spagna e gli Usa li smontano: "Madrid pronta a collaborare con noi"

04 marzo 2026 a

La Repubblica islamica dell'Iran ha espresso apprezzamento verso la "condotta responsabile della Spagna nell'opporsi alle flagranti violazioni dei diritti umani e all'aggressione militare della coalizione sionista-americana contro paesi come l'Iran". Una scelta che, secondo Teheran, dimostra "che l'etica e le coscienze consapevoli esistono ancora in Occidente. Lodo i funzionari spagnoli per le loro posizioni". Il governo di Madrid aveva fatto sapere di non concedere agli Stati Uniti l'uso di basi sul proprio territorio per colpire l'Iran.

Pochi minuti dopo, però, da Washington arriva una notizia che smonta questo quadro. "La Spagna ha accettato di collaborare con le forze armate Usa in relazione alla guerra in Iran" ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing alla stampa.