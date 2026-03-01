Iran, Hamas piange Khamenei e rivela: "Ci ha dato sostegno politico e militare"

Foto: Ansa

Angela Bruni 01 marzo 2026 a

a

a

Hamas piange Ali Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele.

Il gruppo palestinese afferma di essere in lutto per la morte della Guida Suprema dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele. "Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione. L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue gravi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione", ha affermato Hamas sui social network, sottolineando che i paesi arabi e musulmani hanno la “responsabilità politica, legale e storica di adottare misure immediate e decisive".