Israele, scatta l'attacco all'Iran: "Azione preventiva". Trema Khamenei

Brusca escalation della tensione in Medio Oriente. Questa mattina è scattato un attacco preventivo da Israele contro l'Iran,colpita un’area nei pressi degli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei a Teheran.

Poco dopo, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato che lo Stato ebraico ha avviato un’operazione preventiva per "rimuovere le minacce" provenienti da Teheran. Katz ha avvertito che sono attese ritorsioni iraniane, con possibili attacchi missilistici e tramite droni contro territorio e popolazione civile israeliani. In seguito, il ministro ha firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza sul fronte interno in tutto il Paese.

Sul terreno, come riportato dal Corriere della sera, si registra un attacco combinato israeliano contro obiettivi in Iran e contro il movimento sciita Hezbollah. Le sirene sono risuonate in varie aree di Israele.