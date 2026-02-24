Iran, il Pentagono frena Trump: “Rischi elevati per gli Usa”. L'allarme dei vertici militari

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 24 febbraio 2026 a

a

a

Il Pentagono ha espresso preoccupazione al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito a una campagna militare estesa contro l'Iran, avvisandolo che i piani di guerra presi in considerazione comportano rischi, tra cui vittime tra gli Stati Uniti e gli alleati, difese aeree indebolite e una forza militare sovraccarica. Lo rivela il 'Wall Street Journal'. Gli avvertimenti sono stati in gran parte espressi dal generale Dan Caine, Presidente dello Stato maggiore congiunto, all'interno del Dipartimento della Difesa e durante le riunioni del Consiglio di sicurezza nazionale, hanno affermato funzionari, ma anche altri leader del Pentagono hanno espresso preoccupazioni simili. Tali discussioni fanno sempre parte del processo di pianificazione di emergenza prima delle operazioni militari, hanno affermato alcuni funzionari, sottolineando che i leader militari, in particolare il Presidente dello Stato maggiore congiunto, forniscono stime prudenti delle possibili vittime e di altri potenziali costi delle operazioni militari.

In vigore i nuovi dazi globali dagli Usa. E Trump prepara l'attacco ai giudici ribelli

Le opzioni allo studio per gli attacchi contro l'Iran spaziano da attacchi iniziali limitati a una campagna aerea di giorni mirata a rovesciare il regime. Tutte le opzioni comportano dei rischi, ma una campagna prolungata in particolare potrebbe comportare costi significativi per le forze armate statunitensi e le scorte di munizioni, hanno affermato i funzionari, complicando la protezione dei partner regionali qualora l'Iran fosse in grado di reagire. Se gli Stati Uniti dovessero consumare grandi quantità di munizioni per la difesa aerea e altri materiali la cui disponibilità è limitata, ciò potrebbe anche influire sui preparativi per un possibile futuro conflitto con la Cina. I funzionari affermano che le questioni sollevate da Caine, ampiamente considerato un collaboratore fidato di Trump, e da altri saranno un fattore determinante nella decisione del Presidente sull'opportunità o meno di attaccare l'Iran e sulle modalità. I funzionari - prosegue il 'Wall Street Journal' - affermano che Trump non ha ancora preso una decisione.

New York come non mai, storica tempesta di neve. Disagi e voli cancellati...

Gli Stati Uniti hanno radunato la più grande potenza aerea in Medio Oriente dalla guerra in Iraq del 2003, incluso un gruppo d'attacco di portaerei. Una seconda portaerei è ora nel Mediterraneo. "Il generale Caine è un membro talentuoso e molto stimato del team per la sicurezza nazionale del Presidente Trump. Il Presidente ascolta una moltitudine di opinioni su qualsiasi questione e decide in base a ciò che è meglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly. L'amministrazione Trump sta ancora negoziando con l'Iran un potenziale accordo che, secondo gli Stati Uniti, potrebbe bloccare il percorso di Teheran verso l'arma nucleare, che i leader iraniani hanno negato di voler perseguire, limitando al contempo il suo programma di missili balistici e il suo sostegno a milizie regionali come Hezbollah e Hamas. Il prossimo incontro è previsto per giovedì a Ginevra, affermano i funzionari, dove l'Iran dovrebbe presentare le sue posizioni all'inviato di pace di Trump, Steve Witkoff, e al genero Jared Kushner.