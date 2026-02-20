Negoziati sul nucleare. Iran avanza proposta e Usa aumentano la pressione

20 febbraio 2026 a

Teheran ha fatto sapere che, nell'ambito dei negoziati sul nucleare, il governo presenterà una bozza di possibile accordo "nei prossimi 2 o 3 giorni". A riferirlo è stato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha aggiunto: "Dopo la conferma finale da parte dei miei superiori, questa verrà consegnata a Steve Witkoff".

Durante la conferenza del Board of Peace, riunitasi per la prima volta ieri 19 febbraio a Washington, il presidente Usa Donald Trump aveva detto di dover "trovare un accordo significativo" così da scongiurare "brutte" conseguenze.

Nel frattempo, la portaerei americana Uss Gerald R. Ford, la più grande al mondo, è entrata nelle acque del Mar Mediterraneo. Lo riferisce il Times of Israel, citando siti specializzati nel monitoraggio del traffico navale, che indicano inoltre il transito nello Strtto di Gibilterra del cacciatorpediniere Uss Mahan, della classe Arleigh Burke e di parte integrante del Gruppo da battaglia guidato dalla Ford. Secondo le stime, saranno necessari ancora diversi giorni per raggiungere il Medio Oriente e assumere un assetto operativo in funzione anti-iraniana. L'accumulo di truppe statunitense è il più numeroso dai tempi della guerra in Iraq.