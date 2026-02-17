Iran, deputato strappa foto leader europei: c'è Mattarella. Tajani convoca ambasciatore

Foto: Ansa

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei nel corso di una seduta del parlamento di Teheran ha strappato una foto raffigurante vari leader europei. Lo riporta Irna. Nella foto si vedono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Re Felipe di Spagna. Il parlamentare iraniano ha poi affermato che "l'Europa è la patria del fascismo e del nazismo", aggiungendo che "sia il corrotto Trump sia l'Iran puro e rivoluzionario hanno abbandonato l'Europa".

La provocazione del parlamentare iraniano ha avuto un seguito in Italia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha subito convocato l'ambasciatore. "Durante gli interventi dei senatori ero al telefono, non perché ero distratto ma perchè è accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà ed è per questo che ho deciso di convocare l'ambasciatore iraniano". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani in audizione in commissione Esteri del Senato sul Board of Peace.