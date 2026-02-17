Attivista di destra ucciso a Lione, c'è un indagato per omicidio. Bardella a Melenchon: "Complicità"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 17 febbraio 2026 a

Almeno uno dei fermati questa sera dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque è indagato per "omicidio". Lo ha appreso l'emittente Bfmtv da una fonte vicina alle indagini. Si sospetta quindi che la persona in oggetto abbia partecipato direttamente ai colpi mortali inferti a Quentin, l'attivista di destra massacrato da militanti di sinistra. Almeno due persone sono invece state fermate per "aver dato rifugio a criminali" coinvolti nella morte di Deranque, ha aggiunto Bfmtv. Si sospetta che gli individui abbiano fornito ai principali sospettati un alloggio, un luogo di rifugio dal quale eludere le forze dell'ordine. Tuttavia, non sono direttamente implicati nei colpi mortali inferti a Quentin.

Le autorità francesi in tutto hanno arrestato nove sospettati. Deranque, 23 anni, è morto dopo aver riportato una grave lesione cerebrale dopo essere stato aggredito da almeno sei persone la scorsa settimana a margine di una protesta contro un politico che stava parlando in un'università nella città sud-orientale di Lione. Il fatto ha alimentato la tensione in vista delle elezioni comunali di marzo e della corsa presidenziale del 2027, in cui il partito di destra Rassemblement National (RN) è visto come quello con le maggiori possibilità di vittoria. Un assistente di Raphael Arnault, membro del parlamento del partito di estrema sinistra France Unbowed (LFI), è stato tra i primi quattro arrestati. Arnault ha reagito dicendo che avrebbe licenziato l'assistente Il capo dell'LFI, Jean-Luc Melenchon, ha affermato che coloro che avevano aggredito Deranque si sono "disonorati" agendo con apparente intento letale.

Intanto il presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella, ha accusato il leader della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon di aver "aperto le porte dell'Assemblea nazionale a presunti assassini". "La responsabilità morale e politica di Jean-Luc Melenchon è immensa", ha scritto Bardella su X, accusando il leader di Lfi di "complicità con i gruppuscoli dell'ultrasinistra che lui stesso definisce 'giovani compagni'".