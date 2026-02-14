Venezuela, l'intelligenza artificiale ha aiutato gli Usa a catturare Maduro

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 14 febbraio 2026

Claude, il chatbot di intelligenza artificiale generativa di Anthropic, è stato utilizzato nell'operazione Usa per catturare l'ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. A rivelarlo è il quotidiano The Wall Street Journal evidenziando come i modelli di IA "stiano guadagnando terreno al Pentagono". La missione per catturare Maduro e sua moglie ha incluso il bombardamento di diversi siti a Caracas il mese scorso ma "le linee guida di utilizzo di Anthropic vietano che Claude venga impiegato per facilitare la violenza, sviluppare armi o condurre attività di sorveglianza". "Non possiamo commentare se Claude, o qualsiasi altro modello di intelligenzaartificiale, sia stato utilizzato per operazioni specifiche, classificate o meno", ha spiegato un portavoce di Anthropic. "Qualsiasi utilizzo di Claude - sia nel settore privato sia nell'ambito governativo - deve essere conforme alle nostre politiche di utilizzo, che regolano le modalità con cui Claude può essere impiegato. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per garantire il rispetto di tali norme". Nessun commento dal Dipartimento della Difesa.

Secondo fonti al quotidiano Usa, l'uso di Claude "è avvenuto tramite la partnership di Anthropic con la società di dati Palantir Technologies, i cui strumenti sono comunemente utilizzati dal Dipartimento della Difesa e dalle forze dell'ordine federali. Le preoccupazioni di Anthropic su come Claude possa essere utilizzato dal Pentagono hanno spinto funzionari dell'amministrazione a valutare l'annullamento del contratto, il cui valore si attesterebbe fino a 200 milioni di dollari". Anthropic è stato il primo sviluppatore di modelli di Ia a essere impiegato in operazioni classificate dal Dipartimento della Difesa, osserva The Wall Street Journal. "È possibile che altri strumenti di IA siano stati utilizzati nell'operazione in Venezuela per attività non classificate. Tali strumenti possono essere impiegati per una vasta gamma di compiti, dalla sintesi di documenti al controllo di droni autonomi. L'adozione da parte dell'esercito è considerata un importante impulso per le aziende di IA, che competono per ottenere legittimità e cercano di giustificare le enormi valutazioni ricevute dagli investitori".