Russia, Navalny ucciso con il veleno della rana "freccia". La moglie Yulia: "Putin è responsabile"

Alexei Navalny, il leader dell'opposizione russa, è stato ucciso due anni fa con il veleno della rana freccia. A rivelarlo è un'inchiesta delle agenzie di intelligence di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Navalny è morto in una colonia penale in Siberia, dove stava scontando una pena di 19 anni di reclusione. Campioni del suo corpo sono stati raccolti prima della sepoltura e inviati ai laboratori di due Paesi. Gli 007 hanno affermato che i test di laboratorio hanno rilevato che la tossina mortale presente nella pelle delle rane freccia dell'Ecuador (epibatidina) è stata trovata in campioni prelevati dal cadavere di Navalny e che probabilmente è stata la causa del decesso. La Gran Bretagna ha affermato che denuncerà la Russia all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche , in quanto si tratta di una flagrante violazione da parte della Russia della convenzione che regolamenta il settore: "Solo lo Stato russo aveva i mezzi, il movente e l'opportunità di utilizzare questa tossina letale per colpire Navalny durante la sua prigionia in una colonia penale russa, e lo riteniamo responsabile della sua morte".

Mosca, naturalmente, respinge al mittente le accuse. Sebbene fosse ampiamente ipotizzato che l'attivista fosse stato avvelenato, la presenza di una tossina specifica nel suo corpo è una novità. La moglie, Yulia Navalny, ha dichiarato lo scorso settembre che al momento dell'autopsia erano presenti tracce di veleno nel cadavere. L'epibatidina si trova nelle rane freccia selvatiche del Sud America. In cattività non producono questa tossina che non si trova naturalmente in Russia. "Non esiste una spiegazione plausibile per la sua presenza nel corpo di mio marito", sottolinea Yulia Navalny. "Questa sostanza provoca paralisi, arresto respiratorio e una morte dolorosa. Ero certa fin dal primo giorno che fosse stato avvelenato, ma ora ci sono le prove: Putin ha ucciso Alexei con un'arma chimica. Sono grata ai peasi europei per il lavoro meticoloso svolto in due anni e per aver scoperto la verità".

Il Cremlino ha una lunga storia di utilizzo del veleno come arma contro i nemici. La morte di Alexander Litvinenko a Londra nel 2006 dopo aver ingerito polonio radioattivo versato nel té, l'attacco con agente nervino all'ex spia Sergej Skripal a Salisbury nel 2018. La diffusione delle informazioni durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco è stata pensata per ricordare a tutti che la Russia aveva annunciato la notizia della morte di Navalny proprio mentre la conferenza si riuniva due anni fa. La moglie all'epoca tenne un breve discorso affermando: "Vorrei che Putin e tutto il suo staff, tutti coloro che lo circondano, il suo governo, i suoi amici, sapessero che saranno puniti per ciò che hanno fatto al nostro Paese".