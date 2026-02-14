Board per Gaza, Meloni: "Italia invitata come osservatore"

14 febbraio 2026 a

A margine del vertice coi leader africani tenutosi ieri 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia, la premier Giorgia Meloni ha reso noto che l'Italia "è stata invitata al Board per Gaza come Paese osservatore", aggiungendo che l'opportunità rappresenta "una buona soluzione" rispetto la questione di compatibilità costituzionale. "Ho sempre detto che con tutto il lavoro che l'Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana e anche europea sia necessaria - ha dichiarato la presidente del Consiglio - Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri".

Meloni è poi intervenuta nel merito delle parole pronunciate dal cencelliere Friedrich Merz durante la Conferenza sulla Sicurezza, condividendone l'analisi critica sull'Europa e le necessità di sua maggiore autonomia. Sulla critica tedesca al movimento Maga, però, la premier si sgancia: "Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di interesse, di competenza dell'Unione Europea. Sono valutazioni dei partiti".