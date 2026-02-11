Canada, era un trans e aveva 18 anni il killer che ha ucciso 8 persone a Tumbler Ridge

Foto: Ansa

Angela Bruni 11 febbraio 2026

Si chiamava Jesse Van Rootselaar, aveva 18 anni appena e viveva residente a Tumbler Ridge il killer che ha ucciso otto persone nella scuola media del piccolo villaggio della Columbia Britannica, in Canada. Per poi suicidarsi con un colpo alla testa. Quell'istituto lui lo aveva frequentato e poi abbandonato quattro anni fa, quando aveva già iniziato la transizione per diventare donna. Perché Jesse, nato maschio, si sentiva femmina e forse in quella scuola ai piedi delle Montagne Rocciose aveva subito torti e insulti. Fatto sta che c'è tornato, armato di un fucile e di una pistola, dopo aver ammazzato a casa la mamma di 39 anni e il fratellastro di 11. Ha varcato il portone e ha cominciato a sparare, ha ricostruito la polizia. Nel giro di pichi minuti ha freddato un'insegnante di 38 anni, tre studentesse di 12 anni e due studenti di 12 e 13 anni. Una delle vittime è stata trovata sulle scale che portano al primo piano, mentre le altre sono state trucidate nella biblioteca. Poi il ragazzo ha rivolto l'arma verso sé stesso e si è tolto la vita.

La polizia ha ridotto il bilancio delle vittime da dieci nove, tra cui il sospettato, dopo che una studentessa gravemente ferita, è sopravvissuta seppure le condizioni restano critiche. La polizia è stata chiamata a casa Van Rootselaar da un parente del killer e ha così potuto ricostruire la dinamica della strage anche se, al momento, non ne è stato ancora accertato il movente. Sulla scena del crimine sono state recuperate due armi da fuoco: un fucile e una pistola modificata. Jesse non risultava proprietario di armi. Le severe leggi canadesi impongono una licenza.

Negli ultimi anni la polizia si è recata più volte presso la residenza della famiglia del giovane, affetto da problemi di salute mentale. Tra questi, un intervento di due anni fa, durante il quale erano state sequestrate armi ai sensi del codice penale. Il legittimo proprietario, un parente di Jesse, ne aveva chiesto la restituzione e così è stato. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il transessuale prendere di mira in particolare una delle vittime ma gli investigatori non hanno confermato durante la conferenza stampa. Quando è stato lanciato l'allarme si è parlato di una ragazza con un fucile entrata a scuola perché Jesse, per i capelli lunghi e l'aspetto cambiato per via delle cure, aveva un aspetto ormai femminile. Poi la scoperta della verità. Sui social network l'assassino si presentava con nomi da donna. Gli inquirenti ritiengono che il giovane abbia agito da solo. Il primo ministro del Canada Mark Carey ha annullato il viaggio per un vertice con i leader dell'Unione europea a seguito della tragedia di Tumbler Ridge. "Quello che è successo ha lasciato la nostra nazione sotto shock e tutti noi in lutto. Questi bambini e i loro insegnanti sono stati testimoni di una crudeltà inaudita. Voglio che tutti sappiano: il nostro Paese è al vostro fianco, a nome di tutti i canadesi", ha detto in un discorso commosso dopo un minuto di silenzio in Parlamento.