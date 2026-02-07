Papa Leone alla Commissione anti-abusi: "Puntare sulla prevenzione"

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 febbraio 2026 a

a

a

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza in Vaticano i vertici della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, confermando l'impegno della Santa Sede contro ogni forma di abuso. All'incontro erano presenti monsignor Thibault Verny, presidente della commissione, e monsignor Luis Manuel Ali' Herrera, segretario della stessa. Nel corso dell'incontro odierno, il presidente della Commissione ha illustrato a Leone XIV il Secondo Rapporto Annuale sulle Politiche e le Procedure per la Tutela nella Chiesa cattolica, documento che valuta le capacità di protezione delle diverse Chiese nel mondo e propone raccomandazioni pratiche basate sulle esperienze concrete. Il rapporto, voluto da Papa Francesco sin dal 2022, è uno strumento chiave per monitorare l'efficacia delle misure di salvaguardia e per sviluppare nuove strategie di prevenzione. Monsignor Verny ha espresso gratitudine al Pontefice per la fiducia accordata con la nomina e ha ribadito l'impegno della Commissione nel portare avanti la missione affidata da Praedicate Evangelium, la Costituzione apostolica che ridefinisce l'azione delle istituzioni curiali. Secondo il presidente, gli sforzi della Commissione puntano a radicare nella Chiesa una "cultura della prevenzione" che non tolleri alcuna forma di abuso - né di potere o autorità, né di coscienza o spiritualità, né di natura sessuale.

L'incontro odierno segue una serie di iniziative promosse negli ultimi mesi per rafforzare la protezione dei minori, tra cui conferenze internazionali e l'introduzione di nuove linee guida e strumenti di accompagnamento per le Chiese locali in tutto il mondo. Con questa udienza il Papa ha voluto ribadire che la salvaguardia e la tutela dei più vulnerabili restano una priorità per la Chiesa universale, richiamando all'unità di intenti e alla cooperazione tra autorità ecclesiastiche, comunità locali e società civile per promuovere ambienti sani, sicuri e rispettosi della dignità di ogni persona. La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, istituita nel 2014 per volere di Papa Francesco, ha il compito di elaborare politiche, procedure e raccomandazioni a sostegno delle Chiese locali nella prevenzione e nel contrasto agli abusi, tutelando minorenni e persone vulnerabili. Monsignor Verny, arcivescovo di Chambery, è stato nominato presidente lo scorso 5 luglio da Leone XIV, succedendo al cardinale Sean Patrick O'Malley, il cappuccino arcivescovo emerito di Boston che è considerato un campione della lotta agli abusi nella Chiesa.