Usa, l'ultima trovata di Trump: ecco TrumpRx per farmaci scontati acquistabili online

06 febbraio 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato “TrumpRx”, un sito Internet dove è possibile acquistare farmaci scontati direttamente dalle aziende, come trattamenti per la perdita di peso e per l’infertilità. Un tentativo da parte di Trump di affrontare la rabbia degli elettori per il costo della vita in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

“A partire da stasera, decine dei farmaci da prescrizione più comunemente usati saranno disponibili a prezzi scontati per tutti i consumatori”, ha dichiarato Trump durante un evento alla Casa Bianca. “Gli americani pagano da tempo i prezzi più alti al mondo per i farmaci, il popolo americano stava di fatto sovvenzionando il costo dei farmaci per il mondo intero”, ha aggiunto.

Durante l’annuncio i funzionari hanno fatto salire sul palco una donna che, a loro dire, era la prima persona ad aver utilizzato TrumpRx per ottenere un farmaco per la fertilità a costo ridotto. “Con questi costi avremo un sacco di ‘bambini Trump’”, ha detto Mehmet Oz, l’amministratore dei Centers for Medicare and Medicaid Services. Trump ha quindi dichiarato guerra alle case farmaceutiche, a cui contesta di sovraccaricare il prezzo sul mercato americano rispetto a quello che succede in altre aree del mondo.