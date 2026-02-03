Usa-Iran, schegge di guerra. Drone verso la portaerei Lincoln: abbattuto

Foto: Ansa

Tommaso Manni 03 febbraio 2026 a

a

a

Schegge di guerra nel Mar Arabico. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha dichiarato che un caccia della Marina statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei USS Abraham Lincoln che incrocia in quelle acque. Secondo il Centcom, il drone si è avvicinato "in modo aggressivo" alla portaerei con "intenzioni poco chiare" e ha continuato a dirigersi verso la nave nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi operanti in acque internazionali.

Il drone, identificato come uno Shahed-139, è stato distrutto da un caccia F-35C imbarcato sulla Lincoln, che al momento dell'incidente si trovava a circa 800 chilometri dalla costa meridionale dell'Iran. Non si registrano feriti tra il personale statunitense né danni alle attrezzature.

#iltempodioshø

L'esercito americano ha riferito che l'abbattimento è avvenuto poche ore dopo un altro episodio in cui forze iraniane hanno tentato di fermare una nave mercantile battente bandiera statunitense e con equipaggio americano nello Stretto di Hormuz.

La Casa Bianca conferma "i colloqui in programma questa settimana" con l'Iran, nonostante l'incidente odierno. Intanto da Teheran arrivano segnali contrastanti. L'Iran ha chiesto modifiche alla sede e al formato dei negoziati in programma questo venerdì. Lo hanno riferito ad Axios due fonti informate, secondo cui Teheran sta facendo marcia indietro rispetto agli accordi raggiunti nei giorni scorsi, dopo che diversi paesi erano già stati invitati a partecipare ai colloqui. Gli iraniani vogliono spostare i colloqui da Istanbul all'Oman e organizzarli in un formato bilaterale, con la sola presenza degli Stati Uniti, anziché con la partecipazione di diversi paesi arabi e musulmani in qualità di osservatori.