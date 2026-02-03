Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: l'Iran vuole trattare, Usa pronti ad attaccare (martedì 3 febbraio)
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 febbraio. L’attacco Usa a Teheran resta sul tavolo. Nel frattempo inizia venerdì a Istanbul un tavolo di trattativa tra l’inviato Usa Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, con Turchia, Egitto, sauditi, emiratini e qatarioti. L'ayatollah Khamenei trema: può definitivamente perdere il potere in Iran.