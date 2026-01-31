Louisiana, sparatoria alla sfilata di carnevale: 6 feriti. Arrestato un uomo

Foto: Ansa

Sei persone, tra cui un bambino, sono state ferite durante una sparatoria alla sfilata di carnevale a Clinton, un villaggio di 1.309 anime in Louisiana. Un uomo è stato arrestato. L'assalto è avvenuto nei pressi di un tribunale durante il tradizionale evento "Mardi Gras in the Country". Lo sceriffo ha dichiarato che la parata è stata immediatamente interrotta. Gli investigatori stanno cercando un veicolo che si sospetta sia stato utilizzato per la sparatoria, la ventiquattresima negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. La polizia dello Stato della Louisiana ha preso in carico le indagini. Le strade vicino al tribunale sarebbero state bloccate. Clinton fa parte dell'area metropolitana che circonda la capitale della Louisiana, Baton Rouge.