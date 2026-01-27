La minaccia di Netanyahu a Teheran: "Se ci attaccate colpiremo con forza mai vista"

Foto: Ansa

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito l'avvertimento lanciato la scorsa settimana contro l'Iran: se Teheran attaccasse Israele, Gerusalemme risponderebbe con una forza mai vista. "E' vero, l'asse iraniano sta cercando di riprendersi ma non glielo permetteremo. Se l'Iran commettesse il grave errore di attaccare Israele, risponderemmo con una forza che non ha mai visto prima", ha avvertito parlando in una conferenza stampa trasmessa in tv.

L'arsenale degli Usa si muove verso le coste israeliane. Diplomazia con i “motori accesi”

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele si sta concentrando sul disarmo di Hamas e sulla smilitarizzazione di Gaza dopo il ritorno dell'ultimo ostaggio dal territorio palestinese il giorno prima. Ora ci concentriamo sul completamento dei due compiti rimanenti: disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza da armi e tunnel", ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa trasmessa in tv. Il piano di cessate il fuoco sponsorizzato dagli Stati Uniti, in vigore dal 10 ottobre, richiede il disarmo del movimento palestinese nell'ambito della seconda fase dell'accordo.