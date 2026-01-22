Groenlandia, Nielsen a Trump: "Siamo pronti a negoziare ma sulla sovranità non cediamo"

Foto: Ansa

"Noi siamo pronti a discutere di molte cose. Siamo pronti a negoziare, ma la sovranità è una linea rossa. La nostra integrità ei nostri confini sono certamente una linea rossa che nessuno deve oltrepassare". Il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, all'indomani dell'annuncio di Donald Trump di un accordo sull'isola nell'ambito della Nato, è disponibile ad un incontro ma non a cedere. "Solo Groenlandia e Danimarca possono concludere accordi sull'isola", chiarisce. Il presidente americano ha annunciato di avere raggiunto un'intesa con il segretario della Nato, Mark Rutte, che assicura agli Usa pieno e perpetuo accesso alla Groenlandia a costo zero.

"Nessuno altro che la Groenlandia e il regno di Danimarca hanno mandato per fare accordi sulla Groenlandia e la Danimarca senza di noi", spiega Nielsen. Ora "non so cosa ci sia di concreto in quell'intesa ma abbiamo un gruppo di lavoro impegnato a trovare una soluzione per entrambe le parti. Abbiamo detto fin dall'inizio che abbiamo alcune linee rosse che non possiamo oltrepassare. Va rispettata la nostra integrità territoriale. Va rispettato il diritto internazionale. Va rispettata la nostra sovranità". Tenendo fermi questi punti, "siamo pronti a collaborare di più in campo economico in e altri ambiti, ma ne dobbiamo parlare nel segno del rispetto reciproco".