Francia sequestra petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo: "Operazione con i nostri alleati"

Una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese. L'ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. "La Marina francese ha abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere falsa bandiera. L'operazione è stata condotta in alto mare nel Mediterraneo, con il supporto di diversi nostri alleati, nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", ha riferito.

"E' stata aperta un'indagine giudiziaria. La nave è stata dirottata", ha poi aggiunto. "Siamo determinati a far rispettare il diritto internazionale e a garantire l'effettiva applicazione delle sanzioni. Le attività della "flotta ombra" contribuiscono a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina", ha ricordato. Ma "non tollereremo violazioni", ha assicurato. La missione francese che ha portato al sequestro di una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo è stata condotta insieme al Regno Unito che ha raccolto e condiviso informazioni di intelligence che hanno permesso di intercettare la nave. Lo hanno riferito funzionari militari francesi che hanno parlato con l'Associated Press. La nave, dal nome Grinch, batteva bandiera falsa delle isole Comore e il suo equipaggio è indiano, hanno aggiunto i funzionari.