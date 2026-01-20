Macron attacca Trump: "Gli alleati dovrebbero concentrarsi sulla pace in Ucraina, no a guerre commerciali"

Foto: La Presse

20 gennaio 2026

Paesi alleati dovrebbero concentrarsi sul riportare la pace in Ucraina e non su dispute commerciali. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento al forum di Davos, in Svizzera, sottolineando che le minacce di Donald Trump di dazi ad alcuni Paesi europei in relazione alla Groenlandia potrebbero spingere l'Ue a ricorrere "per la prima volta" al meccanismo anti-coercizione contro gli Usa, che potrebbe potenzialmente limitare l'accesso alle aziende americane ai mercati europei. "Riuscite a immaginarlo? È pazzesco", ha affermato.