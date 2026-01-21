Medvedev paragona Trump al gigante Gargantua: "Sì prenderà la Groenlandia in un boccone"

Foto: Ansa

Angela Bruni 21 gennaio 2026 a

a

a

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev non ha dubbi: Donald Trump si prenderà la Groenlandia e la "pavida Europa" non potra' fermarlo. In un lungo post di Telegram, Medvedev si è chiesto fino a che punto il presidente degli Stati Uniti paragonato al gigante Gargantua di Francois Rabelais, si spingerà e se sia pronto a far saltare la Nato per le proprie ambizioni. "L'evento inutile di Davos promette di diventare interessante. Invece del cadavere stantio dell'Ucraina, discuteranno della gelida Groenlandia. Quello che possiamo aspettarci è abbastanza chiaro. I pavidi galletti europei, dopo essersi ingoiati una manciata di tranquillanti per il terrore, cercheranno di convincere il prepotente Big Guy a prendere la piena custodia dell'isola lasciandola però sotto la proprietà formale del Tegno di Danimarca", è la sua previsione.

Ma, sempre secondo Medvedev, a Trump non basterà perchè "ha bisogno di colorare l'isola con la bandiera americana sulle mappe del mondo" e "mettersi accanto ai Padri Fondatori. Vuole restare nella storia per sempre". E diventare come Vladimir Putin. Ma questo "è impossibile" perché in Ucraina "la Russia ha ripreso possesso delle proprie terre, che ne avevano fatto parte per secoli, insieme al proprio popolo. La Groenlandia è tutt'altra storia". Non solo. "Tutti stanno fantasticando con entusiasmo su come un eccitato Gargantua-Trump inghiottirà un enorme pezzo di terra per poi sputare con gioia un appiccicoso grumo di saliva nella faccia raggrinzita della perfida vecchia megera Europa", ha proseguito. Ma "la domanda principale è: quale prezzo è disposto a pagare l'attuale padrone della Casa Bianca per raggiungere questo obiettivo Smantellare la Nato è ben diverso dal rapire un leader straniero tradito dai suoi stessi compagni in un paese indebolito. E, infine, gli sarà persino permesso di

farlo?", si è chiesto.