Groenlandia, Von der Leyen: "Investiremo nell'isola artica per proteggerne l'autonomia"

"Stiamo lavorando a un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Un primo pilastro sarà un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia, in particolare per sostenere ulteriormente l'economia e le infrastrutture locali". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen va all'attacco parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'intenzione di voler annettere l'isola artica agli Usa, l'Ue pianifica la strategia per proteggere la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca. "Due anni fa, prima che tutto questo accadesse, ero a Nuuk per aprire il nostro primo ufficio lì. E nel prossimo bilancio europeo abbiamo già proposto di raddoppiare il nostro sostegno finanziario. Ma dobbiamo fare di più e farlo più velocemente", afferma Von der Leyen. "In secondo luogo, lavoreremo con gli Stati Uniti e tutti i partner per una più ampia sicurezza. In particolare, credo che dovremmo utilizzare il nostro aumento della spesa per la difesa per equipaggi pronti per l'Artico. E rafforzare i nostri accordi di sicurezza con partner come Regno Unito, Canada, Norvegia e Islanda:.

Sui dazi la presidente della Commissione è netta: con gli Usa "condividiamo la stessa valutazione strategica sulla sicurezza artica. Ed è per questo che le tariffe aggiuntive proposte sono semplicemente sbagliate. Se ora stiamo precipitando in una pericolosa spirale discendente tra alleati, ciò non farebbe che incoraggiare proprio gli avversari che entrambi siamo così determinati a tenere fuori dal nostro panorama strategico". "Concordiamo con i nostri amici americani sulla necessità di garantire la sicurezza della regione artica", sottolineaVon derLeyen. "Su questo non solo siamo allineati, ma stiamo anche lavorando insieme, in particolare nell'ambito della Nato. La Finlandia, ad esempio, sta collaborando con gli Stati Uniti sui rompighiaccio, un equipaggiamento fondamentale nel contesto delle operazioni nell'Estremo Nord. Oppure, si prenda la recente esercitazione Arctic Light a guida danese, svoltasi qualche mese fa nell'ambito dell'AlleanzaAtlantica. Questa è stata fondamentale per rafforzare la prontezza operativa della Nato nell'Artico".