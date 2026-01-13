La Groenlandia fa muro: "Non faremo parte degli Stati Uniti"

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 13 gennaio 2026

"Una cosa che tutti devono capire: la Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti, la Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti e la Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti". L'ha dichiarato il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Copenaghen con la premier danese, Mette Frederiksen. "Scegliamo la Danimarca, scegliamo la Nato, scegliamo l'Ue", ha aggiunto. "La Groenlandia non e in vendita", ha ripetuto Nielsen sottolineando che "non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea".

Dal canto suo, la premier danese rincara la dose. La Nato deve "difendere la Groenlandia tanto quanto ogni altro millimetro del suo territorio". Lo ha detto la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen in conferenza stampa con il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. Frederiksen ha aggiunto che è in gioco "qualcosa di più fondamentale", poiché la Danimarca si trova ad affrontare la necessità di difendere i principi di "non poter cambiare i confini con la forza o comprare un altro popolo, e che i piccoli Paesi non devono temere i grandi Paesi".