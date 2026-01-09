Crans-Montana: arrestato titolare Le Constellation, per moglie braccialetto elettronico

Redazione 09 gennaio 2026 a

Nel giorno in cui la Svizzera ha osservato una giornata di lutto nazionale per le 40 vittime dell'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, con una cerimonia commemorativa a Martigny alla quale hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, è stato messo in custodia cautelare il proprietario del bar Le Constellation in cui è avvenuto il rogo, Jacques Moretti. Per la moglie e co-proprietaria invece, Jessica Moretti, sono stati chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione relativa ai due è stata presa al termine di un loro interrogatorio presso la procura di Sion, il primo da indagati per l'incendio di quella notte nel locale, che oltre ad avere spezzato 40 vite ha anche provocato 116 feriti. "I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabile", ha detto fra le lacrime la donna al termine dell'interrogatorio, aggiungendo di volersi scusare.

"Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi". Dietro la decisione relativa ai coniugi c'è stata "una nuova analisi dettagliata del rischio di fuga", ha spiegato la procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, spiegando che per Jacques Moretti "il pubblico ministero ha deciso di chiedere al Tribunale delle misure coercitive la detenzione preventiva" perché, "tenuto conto delle sue dichiarazioni, del suo percorso di vita e della sua situazione in Svizzera e all'estero" si è ritenuto che ci fosse un "rischio di fuga concreto". Per quanto riguarda Jessica Moretti, invece, "visto il suo percorso e i suoi legami personali" si è ritenuto che "una richiesta di misure sostitutive consentisse di ovviare al rischio di fuga". Secondo i media locali, il gestore è stato appunto arrestato dopo l'udienza, mentre la moglie - riporta il giornale svizzero 24 heures citando informazioni proprie - dovrà indossare un braccialetto elettronico e presentarsi alla polizia ogni tre giorni, misure che dovranno ancora essere confermate dal Tribunale delle misure coercitive. I due sono sospettati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Per le vittime della tragedia di Capodanno, perlopiù giovanissimi, le campane delle chiese di tutta la Svizzera hanno suonato per 5 minuti a partire dalle 14. In tutto il Paese le persone si sono riunite per accendere candele, deporre fiori e seguire la cerimonia nazionale presso il Centro Esposizioni e Congressi di Martigny, trasmessa in diretta dalla tv pubblica. "La Svizzera è diventata una famiglia in lutto per quanto accaduto", "il nostro Paese china il capo in segno di rispetto per la memoria di coloro che non sono più con noi e si schiera al fianco di coloro che affrontano un lungo cammino di guarigione", ha detto il presidente svizzero Guy Parmelin nel suo intervento. Fra i 40 morti ci sono anche 9 cittadini francesi e 6 giovanissimi italiani. Secondo gli inquirenti le fiamme sarebbero partite da 'candele scintillanti' poste sulle bottiglie di champagne che sarebbero state avvicinate troppo al soffitto, di materiale fonoassorbente. Le autorità stanno verificando se il materiale fosse conforme alle normative e se l'uso delle candele fosse consentito nel bar. Le ispezioni di sicurezza antincendio non venivano effettuate dal 2019. Per quanto riguarda le vittime italiane, nei prossimi giorni si svolgeranno le autopsie che non sono state eseguite in Svizzera: la Procura di Roma, titolare di un fascicolo per omicidio plurimo e incendio colposi, ha delegato le procure di Milano, Genova e Bologna il compito di coordinare gli esami medico-legali sui cadaveri. La prossima settimana si terranno le autopsie sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, 16enni di Milano; l'autopsia è stata disposta anche dalla procura di Roma per il coetaneo Riccardo Minghetti e potrebbe tenersi già la prossima settimana anche l'esame sul corpo del 17enne genovese Emanuele Galeppini.