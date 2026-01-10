Iran, Pasdaran in allerta massima. Trump: "La gente sta prendendo il controllo della città"

Foto: Ansa

Angela Bruni 10 gennaio 2026 a

a

a

L'ayatollah Ali Khamenei ha messo i Guardiani della rivoluzione in uno stato di allerta più alto da giugno, quando c'era stata la guerra con Israele e i raid americani. Lo hanno rivelato al quotidiano britannico The Telegraph fonti della Repubblica islamica. Khamenei, hanno aggiunto le fonti, "è in contatto più stretto sia con i Pasdaran che con l’Esercito e la polizia, perché ritiene che il rischio di diserzioni nell'Irgc sia quasi inesistente", mentre negli altri corpi ce ne sono state in passato. Khamenei ha messo il destino nelle loro mani mentre in Iran la rivolta si va allargando. Le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla con le mitragliatrici e altre cinquanta persone sono morte e decine sono rimaste ferite. Il numero delle vittime potrebbe essere però superiore. Gli ospedali stanno segnalando il continuo arrivo di pazienti con ferite di arma da fuoco.

"Le notizie dal campo indicano che la notte è trascorsa in tranquillità nella maggior parte delle città del Paese". È la versione fornita dalla televisione di Stato iraniana a proposito delle proteste contro il carovita iniziate il 28 dicembre. "Dopo che alcuni terroristi armati hanno attaccato luoghi pubblici e appiccato il fuoco a proprietà private, non ci sono state notizie di assembramenti o disordini a Teheran e nella maggior parte delle province", ha detto la tv iraniana. Questa versione è smentita da un video online verificato da Associated Press che mostrava manifestazioni nella zona di Saadat Abad, a nord di Teheran, con migliaia di persone in strada. "Morte a Khamenei", gridavano in molti. Il Club dei Giovani Giornalisti ha riferito che i manifestanti hanno ucciso 3 membri della forza volontaria Basij della Guardia rivoluzionaria nella città di Gachsaran; ha anche riferito che un funzionario della sicurezza è stato accoltellato a morte nella provincia di Hamadan, un agente di polizia è stato ucciso nella città portuale di Bandar Abbas e un altro a Gilan, mentre una persona è stata uccisa a Mashhad. L'organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, ha affermato che più di 2.500 persone sono state arrestate nelle ultime due settimane.

“Mi sembra che la gente stia prendendo il controllo di alcune città che nessuno pensava fossero realmente possibili solo poche settimane fa", ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Stiamo monitorando la situazione molto attentamente. Se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, penso che saranno colpiti duramente dagli Stati Uniti". Da 13 giorni in tutto l'Iran si svolgono proteste, un movimento scatenato dalla rabbia per l'aumento del costo della vita e da crescenti richieste di porre fine al sistema clericale che governa l'Iran dalla rivoluzione islamica del 1979 dopo aver detronizzato lo scià filo-occidentale.