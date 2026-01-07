Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio

Redazione 07 gennaio 2026 a

La compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (PDVSA) ha annunciato di essere in trattativa per la vendita di petrolio con gli Stati Uniti. La PDVSA "sta attualmente negoziando con gli Stati Uniti per la vendita di volumi di petrolio, nel quadro delle relazioni commerciali esistenti tra i due Paesi", si legge in una nota pubblicata dai media americani. "Questo processo si sta svolgendo secondo modelli simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto di criteri di legalita, trasparenza e vantaggio per entrambe le parti". "PDVSA ribadisce il suo impegno a continuare a costruire alleanze che stimolino lo sviluppo nazionale a beneficio del popolo venezuelano e contribuiscano alla stabilita".