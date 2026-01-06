Venezuela, Machado offre il Nobel a Trump e si candida come presidente
La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" e ha espresso gratitudine al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la cattura di Nicolás Maduro, definendo l'operazione "un giorno in cui si è fatta giustizia" e "un passo enorme per l'umanità, la libertà e la dignità umana". In un'intervista a Fox, Machado ha affermato che gli sarebbe piaciuto "offrire personalmente il Nobel" al presidente americano dopo l'arresto del presidente Nicolàs Maduro. Pur evitando di commentare la roadmap indicata da Washington per il futuro del Paese, la leader dell'opposizione ha sottolineato che "la transizione deve avanzare".
Machado ha criticato duramente la neo-presidente ad interim Delcy Rodríguez, definendola "una dei principali artefici della tortura, della persecuzione, della corruzione e del narcotraffico" e "alleata chiave di Russia, Cina e Iran", sostenendo che "non è qualcuno di cui i leader internazionali possono fidarsi e viene realmente rifiutata dal popolo venezuelano". Ha inoltre assicurato che, nelle elezioni "libere e giuste", l'opposizione vincerebbe "con oltre il 90 per cento dei voti".
Rivolgendosi al popolo statunitense, Machado ha dichiarato che "un Venezuela libero significa, prima di tutto, un alleato in materia di sicurezza" per Washington e ha promesso di trasformare il Paese "nella potenza energetica dell'America", con "Stato di diritto e mercati aperti" e riportando a casa "milioni di venezuelani che furono
costretti a fuggire". La leader dell'opposizione ha infine sottolineato che l'obiettivo è "lasciare alle spalle il regime socialista imposto al nostro popolo e rendere il Venezuela il principale alleato degli Stati Uniti in America".