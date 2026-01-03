Spagna, Sanchez: "Non riconosciamo l'intervento Usa in Venezuela"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 03 gennaio 2026 a

a

a

"La Spagna non ha riconosciuto il regime di Nicolas Maduro. Tuttavia, il Paese non riconoscerà nemmeno un intervento che violi il diritto internazionale e spinga la regione verso un orizzonte di incertezza e bellicismo". Lo dichiara via social network il premier spagnolo Pedro Sanchez, chiedendo a tutte le parti in causa di "pensare alla popolazione civile, di rispettare la carta delle Nazioni Unite e di articolare una transizione giusta e basata sul dialogo".