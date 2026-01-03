La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 gennaio 2026 a

La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di ''rilasciare immediatamente il presidente eletto'' del Venezuela Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores. Lo riporta una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo che sottolinea la necessità di utilizzare il dialogo per risolvere le questioni tra Stati Uniti e Venezuela. "Alla luce delle notizie confermate secondo cui il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la consorte si trovano negli Stati Uniti, esortiamo vivamente la leadership americana a riconsiderare questa posizione e a rilasciare il presidente legittimamente eletto di un paese sovrano".

Il ministro degli Esteri russo Sergeij Lavrov ha avuto un colloquio con la vice presidente venezuelana Delcy Rodríguez durante il quale ha espresso la "forte solidarietà" di Mosca al governo di Caracas di fronte all'"aggressione armata" statunitense. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass, Lavrov ha condannato gli attacchi Usa come una grave violazione della sovranità del paese latinoamericano. Il colloquio è avvenuto dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha bollato come "false" le voci secondo cui Rodriguez si sarebbe rifugiata in Russia.