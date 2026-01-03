E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile "

Foto: Ansa

Angela Bruni 03 gennaio 2026

"I bombardamenti nel territorio del Venezuela e la cattura del suo presidente hanno superato una linea inaccettabile. Questi rappresentano un affronto gravissimo per la sovranità del Venezuela e un precedente estremamente pericoloso per tutta la comunità internazionale". Lo scrive su X il presidente del Brasile Luiz Inaçio Lula da Silva. "Attaccare un paese, in flagrante violazione del diritto internazionale, è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, dove la legge del più forte prevale sul multilateralismo. La riduzione dell'uso della forza è coerente con la posizione che il Brasile ha sempre adottato in situazioni recenti in altri paesi e regioni".

Per il presidente brasiliano, l'operazione compiuta dagli Stati Uniti "ricorda i momenti peggiori dell'interferenza nella politica dell'America Latina e dei Caraibi e minaccia la preservazione della regione come zona della pace". "La comunità internazionale - sottolinea Lula - per mezzo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, deve dare una isposta vigorosa a questo episodio. Il Brasile condanna queste azioni e rimane a disposizione per promuovere il dialogo e la fooperazione".