Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi"

Foto: Ansa

Angela Bruni 02 gennaio 2026 a

a

a

Tra i feriti ricoverati in ospedale in seguito al rogo scoppiato nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno ci sono cinque persone non identificate, "quattro ragazzi e una ragazza". Lo rende noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento da Sion, capitale del Canton Vallese, con Radio 1 dopo aver deposto una corona di fiori nel luogo della tragedia. "Ci sono tra i feriti cinque non identificati. Speriamo che gli italiani possano essere tra i feriti non identificati, ma questo non lo sappiamo. Siamo pronti ad ogni evenienza ea sostenere le famiglie in ogni modo, sperando che le cose vadano per il verso giusto". I cinque, ha aggiunto Tajani, "sono ricoverati in ospedale, ma non sono ancora stati identificati. Vedremo". La speranza è di non dover contare altri connazionali tra le vittime del rogo nel bar discoteca Le Constellation dopo Emanuele Galeppini, il golfista sedicenne che non è riuscito a fuggire dal rogo.

Il ministro ha confermato che, al momento, gli italiani coinvolti nell'incendio sarebbero 19, sei ancora dispersi e 13 ritrovati. Non è chiaro se il conteggio includa o meno Emanuele Galeppini. "Sto andando al comando della Polizia cantonale per avere notizie, soprattutto dei feriti e delle vittime, e dati certi", ha annunciato Tajani. "Siamo con il nostro ambasciatore, la nostra Unità di crisi è presente con il dirigente responsabile, che è venuto con me. Lasceremo un rappresentante dell'Unità di crisi per lavorare con i funzionari del consolato di Ginevra e dell'ambasciata di Berna, che sono qui da ieri mattina, impegnati a dare risposte ai nostri connazionali, parenti delle persone rimaste ferite o non rintracciabili".