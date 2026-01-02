In tre ore 80 feriti all'ospedale del Vallese. Il direttore: "Per 30 condizioni disperate"

Foto: Ansa

Angela Bruni 02 gennaio 2026

"Sono 119 le persone ferite nell'incendio, metà delle quali sono state curate all'ospedale del Vallese". Lo ha affermato il presidente del canton Vallese Mathias Reynard, aggiornando il bilancio della tragedia di Crans-Montana. "Ci troviamo di fronte a un dramma per la Svizzera e l'Unione Europea - ha detto - Una cinquantina di feriti sono stati trasferiti in ospedali europei specializzati in gravi ustioni". "Ottanta sono arrivati ​​in tre ore", ha spiegato Éric Bonvin, direttore dell'ospedale vallesano di Sion, che ha descritto l'enorme afflusso di vittime nella struttura. Oggi trenta feriti sono ancora ricoverati qui, perché a causa delle gravi condizioni in cui versano non possono essere trasferiti. "La situazione è disperata ma l'impegno dei medici e massimo", ha aggiunto Bonvin. Gli altri feriti sono stati trasportati nei nosocomi di Berna, Zurigo, Losanna e negli ospedali europei specializzati nelle cure ai grandi ustionati. In Italia quattro ragazzi sono stati ricoverati presso il Niguarda, a Milano