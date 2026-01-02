Crans Montana, Sima: "Vietare pirotecnici nei locali chiusi". Ecco tutte le stragi del passato

Foto: LaPresse

Angela Bruni 02 gennaio 2026

L'incidente di Crans Montana rappresenta l'ennesima tragedia evitabile. Lo affermano gli esperti della Sima, la Società italiana di medicina ambientale e il Green Building Council Italia, intervenendo sul disastro avvenuto in Svizzera la notte di Capodanno. Le prime ricostruzioni relative alla strage di Crans Montana parlano di una scena purtroppo familiare agli esperti di sicurezza: un locale sotterraneo affollatissimo, soffitti e rivestimenti in legno e materiali altamente combustibili, una scala stretta come unico collegamento con l'esterno. In questo contesto, una "fiamma di festa" - una candela o uno sparkler montato su una bottiglia di champagne - viene sollevata in alto, a pochi centimetri dal soffitto: bastano alcune scintille per innescare il materiale soprastante. "Ma c'è una domanda che, dopo decenni di studi e inchieste, non possiamo più evitare: com'è possibile che, nel 2026, in spazi chiusi e affollati si continui a usare fiamme libere, botti, fontane pirotecniche e altri dispositivi fiamma inbili come se fosse un gioco innocuo?", si domandano Sima e Gbc Italia. "Quello di Crans-Montana non è un incidente "imprevedibile". È l'ennesimo episodio di una lunga serie di disastri che la comunità scientifica conosce bene. Nella memoria collettiva restano, tra gli altri la tragedia a The Station Nightclub di West Warwick, negki Stati Uniti: nel 2003 i pirotecnici della band incendiarono la schiuma poliuretanica sul palco; in meno di due minuti il ​​locale divenne invivibile. Bilancio: 100 morti, 230 feriti". L'indagine tecnica ha mostrato come il fuoco, alimentato da materiali altamente infiammabili e dall'assenza di sprinkler, abbia reso impossibile l'evacuazione nei tempi utili. Dieci anni dopo è la volta del Kiss Nightclub di Santa Maria, in Brasile: un fuoco d'artificio da palco colpì il fonoassorbente in schiuma del soffitto. 242 morti, oltre 600 feriti; la maggior parte delle vittime non morì per le fiamme, ma per i gas tossici - incluso il cianuro - sprigionati dal materiale in combustione.

E ancora: in Romania nel 2015, al Colectiv Club di Bucarest, ancora pirotecnici, ancora schiume infiammabili, ancora un'unica uscita praticabile. 64 morti, 146 feriti, un intero Paese in piazza a chiedere responsabilità politiche e legali. A questi si aggiungono le tragedie più recenti ricordate dalle agenzie internazionali: il Pulse di Koani in Macedonia del Nord (59 morti, oltre 150 feriti lo scorso anno), il rogo nella discoteca Masquerade di Istanbul, nel 2024 (29 morti). Eppoi gli incendi in locali di Goa, Murcia, Perm, Oakland Un filo rosso che collega continenti e decenni: spazi chiusi, pirotecnici, materiali combustibili, uscite inadeguate, sovraffollamento. "Le simulazioni condotte su The Station e su casi analoghi - spiegano gli esperti di Sima - mostrano che, quando il soffitto o le pareti in materiali plastici e lignei vengono coinvolti, il tempo utile per evacuare può essere inferiore ai 90-120 secondi prima che temperatura e fumo rendono l'aria irrespirabile e l'ambiente letale. Alla luce di queste evidenze, si continuano a utilizzare fiamme libere, fuochi d'artificio, botti, candele "scenografiche" su bottiglie in locali chiusi e affollati. Non è solo imprudente: è in aperta contraddizione con ciò che sappiamo da anni sulla dinamica degli incendi, il comportamento umano in emergenza e la tossicità dei materiali. Qui la prospettiva della medicina ambientale diventa fondamentale".

"Quando parliamo di "ambiente", non possiamo pensare solo ai boschi, all'aria esterna, al cambiamento climatico - afferma il presidente Sima, Alessandro Miani - Ambiente è tutto ciò che ci circonda: la stanza in cui dormiamo, l'ufficio in cui lavoriamo, il bar in cui festeggiamo il Capodanno. Ogni spazio indoor è parte integrante della nostra salute. Non è neutro: può proteggerci o tradirci. Un locale con un'unica scala, soffitti combustibili, decorazioni infiammabili e pirotecnici ai tavoli e', in termini ambientali, un habitat ad alto rischio sistemico". "Siamo vicini ai parenti delle vittime e se vogliamo che Crans Montana non diventi solo un altro nome in un elenco di stragi, alcune regole minime, basate sull'evidenza tecnica e scientifica, dovrebbero essere considerate non negoziabili in qualunque ambiente indoor destinato al pubblico: tolleranza zero per pirotecnici e fiamme libere in locali chiusi affollati", Miani. "Scelta rigorosa dei materiali interni. Soffitti, pannelli fonoassorbenti, tendaggi e arredi devono essere certificati per resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi tossici; le schiume e i rivestimenti facilmente infiammabili non dovrebbero avere spazio in contesti ad alta affluenza. Progettazione di più uscite, chiaramente segnalate e sempre sbloccate. Anche in un bar sottoterra in una notte di Capodanno. Far sì che questi luoghi restano spazi di gioia - e non di lutto - è una forma essenziale di prevenzione ambientale, e una scelta etica riguarda che tutti: gestori, istituzioni, professionisti della sicurezza, media e singoli cittadini". "Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime della tragedia", dichiara Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia. "La sicurezza delle persone non può essere oggetto di compromessi né subordinata a logiche meramente estetiche e commerciali".