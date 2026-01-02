Aveva 16 anni Emanuele Galeppini il golfista morto nel rogo a Crans Montana

Foto: Federgolf

Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Il 21 gennaio avrebbe festeggiato 17 anni, era nato a Genova e da alcuni anni viveva con la famiglia a Dubai. Era considerato un talento del golf italiano sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per la maturità con cui affrontava e disputava le gare: gli allenatori erano colpiti dalla sua tranquillità. Emanuele è la prima vittima italiana accertata dell'incendio nonostante lo zio sostenga dicono aver ancora "ricevuto l'esame del Dna che ne attesti il decesso". Esame condotto su quelle vittime che, a causa del fuoco, risultano irriconoscibili. Galeppini, che in passato si è allenato al Golf Club di Rapallo, occupava il 3408esimo posto del ranking del World Amateur Golf e il miglior piazzamento era stato il 2440esimo posto. In carriera non aveva mai vinto ma tredici volte ha concluso nelle prime dieci posizioni. A Dubai frequentava la Swiss International School. Nell'ultimo biennio il miglior piazzamento di Emanuele erano stati i due secondi posti, al Gem International Amateur e al Gem Junior Master Golf Tour, negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso del 2025, il golfista genovese sveva concluso quarto il Campionato junior del Medio Oriente disputato sempre negli Emirati.

Aveva giocato anche in Svizzera, al Memorial Olivier Barras per i pro, in Italia, ai Campionati italiani under 16 e under 18 a squadre, in Inghilterra e in autunno in Bahrain. L'ultimo torneo a metà dicembre, l'Uae Cup Powered by Emirates. Nel frattempo gli Sports Awards 2025, premi sportivi dell'anno appena concluso, previsti per domenica sera a Zurigo sono stati rinviati. La Società Svizzera di Radiotelevisione ha comunicato che "in segno di rispetto e solidarietà dopo il tragico incendio di Crans Montana, la tradizionale cerimonia di premiazione sportiva verrà riprogrammata". La Federazione Italiana Golf che lo ricorda come "un atleta che portava con se' passione e valori autentici".

Gli investigatori hanno avviato le indagini per identificare le vittime dell'incendio nella cittadina nel cuore delle Alpi, trasformando una festa di Capodanno in una delle peggiori tragedie del Paese. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo a Le Constellation che ha ucciso una quarantina di persone e ne ha ferite altre 115, seppure alcuni dei sopravvissuti abbiano descritto candele scintillanti infilati su bottiglie di champagne che avrebbero preso fuoco. I testimoni hanno descritto scene di panico e caos mentre le persone cercavano di rompere le finestre per scappare e altre, coperte di ustioni, si riversavano in strada. La polizia svizzera ha avvertito che potrebbero volerci giorni o addirittura settimane per identificare tutte le vittime, lasciando un'attesa straziante a familiari e amici. Gli italiani feriti sono 13 e quelli ancora dispersi sei. Le autorità escluso che si sia trattato di un attacco terroristico.