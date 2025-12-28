Incontro Zelensky-Trump in Florida, la posta in gioco nella strada per la pace

Foto: Ansa

Un faccia a faccia che può essere decisivo per le sorti della guerra in Ucraina. O che può essere l'ennesimo passo interlocutorio nella difficile via verso la pace. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all'aeroporto di Miami in vista del suo incontro con Donald Trump, in programma dalle 19 ora italiana. I due si incontreranno a Mar-a-Lago, il resort di Trump a Palm Beach. Secondo quanto riferito, i temi sul tavolo includeranno le questioni territoriali e le garanzie di sicurezza.

Anche i leader europei possono giocare un ruolo nella partita. Zelensky ha comunicato di aver avuto una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Keir Starmer. "Grazie, Keir, per il costante coordinamento", ha scritto su X. "Ho iniziato la mia giornata in Florida oggi con una telefonata approfondita con il primo ministro britannico. Abbiamo discusso dei preparativi per l'incontro con il presidente Trump, nonché di tutti i nostri contatti con i partner europei. L'ho informato della situazione sul fronte e delle conseguenze degli attacchi russi. Apprezziamo molto il sostegno del Regno Unito. Rimarremo in contatto", ha aggiunto. Inoltre secondo Sky News, che cita un portavoce della presidenza ucraina, Trump e Zelensky sentiranno telefonicamente i leader europei durante il loro incontro.

Quello di oggi sarà il primo incontro di persona tra i due leader dallo scorso ottobre, quando Trump si rifiutò di accogliere la richiesta di Zelensky di fornire a Kiev missili Tomahawk a lungo raggio. Al centro dei colloqui una versione aggiornata del piano in 20 punti mediato dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto che dura da quasi quattro anni e che la Russia deve ancora valutare. L'escalation sul terreno e le dichiarazioni dai toni duri delle ultime ore sono sintomatici della pressione alle stelle e della posta in gioco a Mar-a-Lago.