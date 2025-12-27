Ucraina, Carney: "Accordo di pace vicino". Dal Canada 2,5 miliardi a Kiev

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 27 dicembre 2025

Il primo ministro del Canada Mark Carney dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha sottolineato che per arrivare a un accordo di pace è necessaria "una Russia disposta a cooperare". "Abbiamo i mezzi e la possibilità di arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina , ma questo richiede una Russia disponibile", ha affermato, condannando "la barbarie" di cui "siamo stati testimoni questa notte, con i raid massicci delle forze di Mosca su Kiev".

Il premier canadese ha poi annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari per Kiev. "Questo sostegno aiuterà ad attrarre finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per avviare il processo di ricostruzione", ha dichiarato, assicurando che il Canada continuerà a fornire assistenza militare all'Ucraina . Carney ha ricevuto il presidente Volodymyr Zelensky che ha fatto tappa in Canada prima dell'incontro in Florida con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il quale discuterà i dettagli del piano di pace.