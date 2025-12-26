Zelensky a Merz: "Continueremo ad agire con europei"

Redazione 26 dicembre 2025 a

"Ho parlato con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Stiamo coordinando le nostre posizioni e tutti in Europa devono essere sulla stessa lunghezza d'onda nel difendere il nostro stile di vita europeo, l'indipendenza dei nostri Stati e la pace in Europa. La pace deve esserci. Abbiamo parlato con Friedrich dei preparativi per l'incontro con il Presidente Trump. L'ho informato sul nostro lavoro con gli inviati statunitensi: ricordiamo tutti il formato dell'incontro di Berlino e la produttivita' che vi si e' raggiunta. E' esattamente cosi' che continuiamo a lavorare. Abbiamo concordato di continuare ad agire insieme agli europei". Lo scrive il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sono grato alla Germania - prosegue Zelensky - per il suo sostegno incrollabile e tangibile all'Ucraina e alla nostra difesa. Grazie a cio' che stiamo facendo insieme alla Germania, migliaia e migliaia di vite in Ucraina sono gia' state salvate dagli attacchi russi e stiamo mantenendo le nostre posizioni difensive per garantire la solidita' delle nostre posizioni diplomatiche. Friedrich, grazie!".