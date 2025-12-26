Ucraina all'assalto anche a Santo Stefano: lanciati 77 droni sulla Rusia

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 dicembre 2025 a

a

a

Durante la notte la difesa aerea russi ha intercettato e distrutto 77 droni ucraini. Uno nuovo attacco dopo quello messo a segno da Kiev nella notte di Natale. Lo ha comunicato in una nota il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia stampa Tass. Sono stati intercettati e distrutti 77 velivoli senza pilota ucraini: 34 sopra il territorio della regione di Volgograd, 23 a Rostov, 5 a Kaluga, altri 5 in Crimea. Tre droni hanno raggiunto la regione di Mosca euro la capitale stessa ma sono stati neutralizzati. L'attacco ad ampio raggio ha portato i droni ucraini anche sopra le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov oltre che a Belgorod e Voronezh.