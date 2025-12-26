Tensioni Cina-Giappone, Tokyo investe 58 miliardi di dollari per potenziare le forze armate

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 dicembre 2025

Il governo giapponese ha approvato un bilancio della difesa record, mentre le tensioni con la Cina continuano a crescere vertiginosamente. Questa settimana Pechino ha accusato Tokyo di "alimentare una corsa agli armamenti spaziali". Il progetto di bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, approvato venerdì, ammonta a oltre 9 mila miliardi di yen (58 miliardi di dollari) ed è superiore del 9,4% rispetto al bilancio precedente. L'aumento avviene nell'ambito del programma quinquennale del Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del Pil. Il budget si concentra sul rafforzamento della capacità di reazione e delle difese costiere con missili terra-nave e arsenali di velivoli senza pilota. Per difendere le coste, il Giappone investirà 100 miliardi di yen per schierare potenti droni, di superficie e subacquei per la sorveglianza e la difesa nell'ambito di un sistema chiamato "Shield", hanno affermato funzionari del Ministero della Difesa.



L'aumento degli stanziamenti in bilancio arriva in un momento di crescente ostilità tra i governi cinese e giapponese. Pechino si è sempre opposta al rafforzamento dell'atteggiamento difensivo del Giappone, ma le relazioni sono crollate lo scorso novembre quando il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha affermato che Tokyo sarebbe probabilmente intervenuta militarmente se la Cina avesse attaccato Taiwan. Le dichiarazioni hanno scatenato una furiosa reazione da parte di Pechino, che ha lanciato una serie di misure di ritorsione diplomatiche ed economiche. Takaichi si è rifiutata di ritirare le dichiarazioni e il governo ha sostenuto che non rappresentavano alcun cambiamento nelle politiche di difesa del Giappone.



Giovedì il Ministero della Difesa cinese ha dichiarato, in una conferenza stampa ordinaria, che i recenti sviluppi della tecnologia spaziale giapponese - alcuni dei quali realizzati in collaborazione con gli Stati Uniti - stavano “accelerando la militarizzazione dello spazio, alimentando una corsa agli armamenti”. Secondo i media giapponesi, Tokyo ha lanciato diversi razzi da marzo 2023, trasportando veicoli spaziali cargo e satelliti per sistemi Gps e raccolta di informazioni. "Dato che i militaristi giapponesi un tempo lanciavano attacchi a sorpresa e che il paese sta ora adottando una politica spaziale offensiva, non sorprende che ci siano crescenti preoccupazioni per un altro scenario come Pearl Harbor", ha affermato domenica il portavoce del ministero della Difesa cinese Zhang Xiaogang.



La costituzione giapponese del dopoguerra proibisce l'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali, ma un emendamento del 2015 , approvato quando il mentore di Takaichi, Shinzo Abe, era primo ministro, consente al paese di esercitare l'autodifesa collettiva in determinate situazioni, anche se non è direttamente sotto attacco. L'attuale strategia di sicurezza del Giappone individua nella Cina la più grande sfida strategica del Paese e richiede un ruolo più assertivo nella cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti.



Giovedì, il Ministero della Difesa cinese ha anche criticato duramente gli Stati Uniti per il loro continuo sostegno a Taiwan, una settimana dopo aver approvato una massiccia vendita di armi a Taipei per oltre 10 miliardi di dollari. Gli Usa non riconoscono Taiwan diplomaticamente, ma sono il principale sostenitore di Taiwan nella resistenza alle minacce di annessione cinesi e, in base alla legge statunitense, sono tenuti a fornirle i mezzi per difendersi. La scorsa settimana il Senato degli Stati Uniti ha approvato il National Defense Authorization Act, che prevede l'autorizzazione a spendere fino a un miliardo di dollari nel 2026 per la cooperazione in materia di sicurezza legata a Taiwan. Zhang ha accusato gli Stati Uniti di “incoraggiare l’attività di indipendenza di Taiwan” e di minare la pace e la stabilità.