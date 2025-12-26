Gli Usa attaccano l'Isis in Nigeria. Uccisi numerosi jihadisti

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 dicembre 2025

Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato che gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte "attacchi aerei di precisione contro obiettivi terroristici" nel nord-ovest della Nigeria, dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump dell'operazione contro l'Isis nel Paese africano. "Le autorità del Paese africano rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Usa, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento", ha aggiunto il ministero di Abuja.

"Su mia indicazione, in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la 'feccia terroristica' dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!", ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, nel post che ha annunciato l'attacco. "Avevo già avvertito questi terroristi che se non avrebbero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare". "Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani", ha aggiunto Trump. L'Africom ha condotto l'attacco su richiesta delle autorità nigeriane dello Stato di Sokoto uccidendo diversi terroristi dell'Isis, conferma il comando statunitense sul social network X. "Il presidente era stato chiaro - ha affermato il Capo del Pentagono Pete Hegset - L'uccisione di cristiani innocenti in Nigeria, e altrove, deve finire".