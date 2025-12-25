L'Isis preparava attentati a Natale e Capodanno: arrestati 115 jihadisti

Foto: Ansa

Pina Sereni 25 dicembre 2025

L'Isis stava pianificando attentati a Natale e Capidanno: 115 presunti jihadisti sono stati arrestati in Turchia. Lo ha annunciato il procuratore generale di Istanbul. "A seguito di informazioni di intelligence che indicavano che l'organizzazione terroristica Isis stava pianificando attacchi durante le celebrazioni di Natale e Capodanno", la procura generale ha ordinato l'arresto di 137 persone, 115 delle quali sono state già catturate. La Turchia condivide un confine di 900 chilometri con la Siria, dove i gruppi jihadisti sono ancora attivi e dove lo Stato Islamico è stato accusato di un attacco messo a segno a metà dicembre e nel quale sono morti due soldati statunitensi e un civile.