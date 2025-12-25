Il principe Andrea escluso dalla messa di Natale con il re. Ma ci sono le figlie

Foto: Ansa

Angela Bruni 25 dicembre 2025 a

a

a

Le figlie del principe Andrea, Eugenia e Beatrice, hanno partecipato alla messa di Natale con la Famiglia reale ma lui non è stato ammesso nella chiesa di Sandringham. Le principesse sono state viste arrivare camminando proprio dietro a re Carlo III e alla regina Camilla. Il loro papà Andrea Mountbatten-Windsor che del sovrano d'Inghilterra è fratello, non è stato neppure invitato. Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto a causa dell'amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere, è stato privato dei titoli ed espulso dalla Famiglia reale. Così che non ha potuto partecipare alla tradizionale messa a Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove i monarchi britannici trascorrono le festività di fine anno. Non era presente neppure la ex moglie di Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, che ha partecipato per l'ultima volta alla funzione di Natale nel 2023.

Il re e la regina hanno guidato la famiglia lungo il breve tragitto da Sandringham House alla chiesa di Santa Maria Maddalena per la funzione durata un'ora. Eugenia e Beatrice sono state viste in compagnia dei rispettivi mariti, Jack Brooksbank ed Edoardo Mapelli Mozzi. Ironia della sorte vuole che il principe Andrea, sfrattato dal Royal Lodge a Windsor proprio dal sovrano, nell'anno che andraad incominciare dovrà trasferirsi proprio a Sandringham, dove vivrà nella Marsh Farm, attualmente in fase di ristrutturazione. La proprietà è stata messa a disposizione da Carlo III, che vuole tenere l'ingombrante fratello il più possibile lontano da Londra. Alla messa erano presenti, tra gli altri, il Principe e la Principessa del Galles, con i figli George, Charlotte e Louis. E William sarebbe tra coloro che hanno voluto l'allontanamento dello zio dalla corte.