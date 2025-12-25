A Natale la principessa Kate duetta con la figlia Charlotte al piano

Foto: Ansa

Sorpresa "reale" nella notte di Natale in Inghilterra: la principessa Kate e la figlia Charlotte hanno suonato insieme un brano per pianoforte durante il tradizionale concerto di canti natalizi organizzato dalla moglie del principe William e trasmesso in televisione. Il duetto, che non era stato eseguito durante la registrazione del concerto a inizio dicembre, è stato inserito all'inizio della trasmissione su Itv,l successivamente. Una sorpresa, a quanto pare, gradita dai sudditi di Sua Maestà. La principessa del Galles e la figlia di 10 anni hanno eseguito un estratto da un brano del compositore scozzese Erland Cooper in un momento di evidente complicità tra le due. Durante questa esibizione, la principessa Kate ha suonato solo con la mano sinistra, mentre Charlotte, molto concentrata, ha suonato con la destra.

La performance è stata filmata in una sala del Castello di Windsor, la residenza della Famiglia reale vicino Londra. Circa 1.600 persone hanno assistito al concerto. In questa occasione, la principessa ha voluto sottolineare il "potere della solidarieta'" in tempi di "incertezza". Kate, 43 anni, ha annunciato nel marzo 2024 di avere un cancro, la cui tipologia non è mai stata resa nota. Dieci mesi dopo, lo scorso gennaio, è stato dichiarato in remissione. Da allora, la moglie dell'erede al trono è tornata alla ribalta pubblica, dedicandosi in particolare a progetti di beneficenza per i bambini. Charlotte è la seconda figlia di Kate Middleton e del principe William. Il primogenito è George, 12 anni, e il più piccolo della famiglia è Louis, 7 anni.