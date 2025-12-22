Ucraina, Zelensky: "Il piano di pace è pronto anche se ancora imperfetto"

Foto: Ansa

"Il nostro team negoziale sta tornando da Miami. Arriveranno di notte e avrò i dettagli domattina. A mio avviso, tutto il possibile per le bozze iniziali era già stato fatto. Il piano comprende 20 punti. Non tutto è ancora perfetto, ma il piano è pronto". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Ci sono garanzie di sicurezza: tra noi, gli europei e gli Stati Uniti. Un documento quadro", ha spiegato. "C'è un documento separato tra noi e gli Stati Uniti: garanzie di sicurezza bilaterali. Devono essere esaminate dal Congresso degli Stati Uniti, con alcuni dettagli e accuse che rimangono classificate. Ad oggi, tutto ciò appare abbastanza solido e dignitoso. Per ora, tuttavia, si tratta di bozze di lavoro preparato dai nostri militari. È importante sottolineare che sono stati sviluppati da noi e dagli Stati Uniti. Questo indica che siamo molto vicini a un risultato concreto", ha proseguito il presidente ucraino.

"Stiamo anche sviluppando la prima bozza dell'accordo sulla ricostruzione dell'Ucraina. Strategia economica. Il nucleo di tutti i documenti è pronto. Quello fondamentale. Ci sono alcune cose che non siamo disposti ad accettare. E ci sono cose - di questo sono certo - che nemmeno i russi sono disposti ad accettare. Gli americani stanno attualmente proseguendo i negoziati con i rappresentanti russi. Terranno colloqui e poi riceveremo un feedback da loro. Da parte nostra, hanno ricevuto le informazioni", ha concluso Zelensky