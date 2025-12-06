Negli Usa il giorno del compleanno di Trump parchi nazionali gratis

Foto: Ansa

L'ingresso ai parchi nazionali degli Stati Uniti sarà gratuito nel giorno del compleanno de presidente Donald Trump, il 14 giugno. Si partirà dal 2026. Un modo per entrare a far parte della storia americana, secondo il quotidiano statunitense Axios. Negli Usa l'ingresso ai parchi nazionali è già gratuito diversi giorni all'anno in occasione di diverse festività federali e di alcune commemorazioni ufficiali. Mai, però, l'ingresso "free" è stato collegato a date che riguardano personaggi politici viventi. Un'iniziativa che in Italia ricorda quando, ai tempi della monarchia, le scuole era erano chiuse in occasione e del compleanno del re.

Nel 2026 le cose stanno cambiando in America. L'amministrazione Trump ha ampiamente rivisto l'elenco delle giornate libere, privilegiando le date che celebrano il patriottismo piuttosto che le giornate federali dedicate ai diritti civili e alla memoria della comunità afroamericana. Cancellato il Martin Luther King Jr. Day

Il Martin Luther King Jr. Day, il 20 gennaio, e il Juneteenth National Independence Day il 19 giugno, saranno rimossi dall'elenco dei giorni in cui l'ingresso ai parchi nazionali è gratuito. Quest'ultima data, che simboleggia l'emancipazione degli schiavi afroamericani negli Stati del Sud, è diventata festa nazionale durante la presidenza del pdemocratico Joe Biden . Solo il Veterans Day, che onora i veterani militari, rimane nell'elenco del 2026.



Da parte sua, il National Park Service precisa che l'ingresso gratuito ai parchi nazionali il 14 giugno è giustificato anche dal Flag Day, giornata di celebrazione della bandiera americana, che cade sempre il 14 giugno. A partire dal 2026, l'ingresso gratuito sarà riservato ai cittadini e ai residenti negli Stati Uniti. I visitatori stranieri dovranno pagare il biglietto d'ingresso regolare.