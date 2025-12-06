La "bomba" di Musk su Bruxelles: "L'Unione europea va sciolta."

Foto: Ansa

Dopo Donald Trump, un altro attacco all'Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". L'Ue cerca prima di abbassare i toni - "gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato", dice l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Kaja Kallas: "Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e restare uniti". E poi la sferzata: "Per quanto riguarda decisioni relative all'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla protezione della libertà di espressione e all'ordine internazionale basato sulle regole", afferma un portavoce della Commissione Ue aggiungendo che "il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme".

Il dibattito sui rapporti transatlantici si accende anche in Italia. "Trump ha semplicemente esplicitato che" l'Europa "gli serve poco o nulla": così il ministro della Difesa Guido Crosetto prende atto che il ruolo dell'Europa non è più funzionale agli interessi di Washington. "Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario", è il ragionamento di Crosetto, secondo il quale "da tre anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l'Eu sarebbe mutato e che le garanzie di difesa date dopo il 1945 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente". "Nel frattempo però la pessima notizia - ha aggiunto il ministro - è che dovremmo pensare a ciò che ancora ci avevano fornito 'gratuitamente', i nostri alleati statunitensi: la sicurezza, la difesa e la deterrenza", e guardare ad altri partner "che ci possono aiutare nel percorso futuro (in Africa, Golfo, Asia, Sud America, Australia) per garantire e rafforzare la sicurezza economica, energetica e di approvvigionamenti strategici". Una visione che sembra più pessimistica di quella espressa ieri dalla premier Giorgia Meloni: "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa", perché la posizione Usa rispecchia solo "quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa in un processo storico inevitabile. Cioè che l'Europa a un certo punto deve capire che se vuole essere grande, deve essere capace di difendersi da sola, e non può dipendere dagli altri".In ogni caso, contro la postura del governo nei confronti dell'alleato americano si schiera l'opposizione: "La Dottrina Trump, emersa dalla strategia di sicurezza nazionale, rappresenta un attacco senza precedenti all'Europa".

Il un pesante affondo all'Europa, ed anche all'attacco di Elon Musk e Jd Vance dopo la multa di Bruxelles a X. "Accogliamo con favore la forte priorità attribuita dalla strategia alla fine della guerra della Russia contro l'Ucraina. L'Europa e gli Stati Uniti condividono la responsabilità di sostenere una pace giusta e duratura - ha sottolineato un portavoce Ue - E prendiamo inoltre atto dell'attenzione che la strategia dedica agli sviluppi nell’emisfero occidentale, fondamentali per la sicurezza degli stessi Stati Uniti”. Quindi il portavoce Ue ha sostenuto che i 27 "sono pienamente d'accordo sul fatto che 'l'Europa rimane strategicamente e culturalmente vitale per gli Stati Uniti' e che 'il commercio transatlantico rimane uno dei pilastri dell'economia globale e della prosperità americana': per molto tempo l'Europa ha fatto affidamento sugli Stati Uniti in materia di difesa".